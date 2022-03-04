Стоматологи предупредили о подорожании их услуг на 15%

Фото: depositphotos/DmitryPoch
Ряд российских стоматологических клиник увеличил стоимость своих услуг на 10–15%, заявил президент Стоматологической ассоциации России (СтАР) Андрей Яременко. Об этом сообщает газета "Известия".
Яременко отметил, что повышение цен обусловлено повышенным спросом, а также тем, что оборудование и расходные материалы в большинстве своем поставляются из зарубежных стран.
"Сейчас имеется гиперспрос: как люди скупают дорогостоящую электронику в ожидании роста цен, точно так же они спешат получить и стоматологические услуги", – сказал Яременко.
Кроме того, рост стоимости стоматологических услуг продиктован повышением курса доллара. Несмотря на данные трудности, Яременко полагает, что отрасли не грозит масштабный кризис, поскольку в России имеется собственное производство. Кроме того, качественную стоматологическую продукцию можно заказывать из Китая, Индии и Пакистана.
Ранее сообщалось, что в зоне риска из-за санкций оказались продукты, которые Россия у себя не выращивает. В частности, это кофе, чай, какао и цитрусовые. При этом страны, доставляющие эти продукты в Россию, пока не вводили санкций. Также не прекратились поставки рыбы и алкоголя из Европы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: