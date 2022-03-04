Стоматологи предупредили о подорожании их услуг на 15%

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Ряд российских стоматологических клиник увеличил стоимость своих услуг на 10–15%, заявил президент Стоматологической ассоциации России (СтАР) Андрей Яременко. Об этом сообщает газета "Известия".

Яременко отметил, что повышение цен обусловлено повышенным спросом, а также тем, что оборудование и расходные материалы в большинстве своем поставляются из зарубежных стран.

"Сейчас имеется гиперспрос: как люди скупают дорогостоящую электронику в ожидании роста цен, точно так же они спешат получить и стоматологические услуги", – сказал Яременко.

Кроме того, рост стоимости стоматологических услуг продиктован повышением курса доллара. Несмотря на данные трудности, Яременко полагает, что отрасли не грозит масштабный кризис, поскольку в России имеется собственное производство. Кроме того, качественную стоматологическую продукцию можно заказывать из Китая, Индии и Пакистана.

Ранее сообщалось, что в зоне риска из-за санкций оказались продукты, которые Россия у себя не выращивает. В частности, это кофе, чай, какао и цитрусовые. При этом страны, доставляющие эти продукты в Россию, пока не вводили санкций. Также не прекратились поставки рыбы и алкоголя из Европы.

