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Экология

12 июля, 07:02

В креветках нашли следы боевых химических веществ

экология

Фото: ТАСС/Zuma/Patrick Lefevre

Следы ядовитых химических веществ были обнаружены в северных креветках, передает РИА Новости.

Речь идет о морепродуктах, добытых в местах захоронения судов во время Второй мировой войны. Экологи настаивают, что в районе острова Мосешер в Скагерраке следует ввести полный запрет на рыбную ловлю.

После войны шведскими союзниками здесь было затоплено 28 судов. Боеприпасы и боевые химические вещества покоятся на глубине 200 метров .

Эксперты несколько раз обследовали дно и делали анализ воды в этом районе. В 2017 году снятые пробы показали низкое содержание ядовитого вещества дифенилхлорарсин в камбале и норвежских омарах.

В настоящий момент низкое содержание этого же вещества обнаружилось в креветках. Предполагается, что оно выделяется из ржавеющих бомб.

Пока для потребителей такая концентрация вещества в продукте не считается опасной. Но находка, по словам экспертов, вызывает беспокойство. В этих местах ведется активное промышленное рыболовство. Рыбу здесь ловят многие страны.

Не исключается, что ядовитые вещества, найденные в Скагерраке, могут быть и в рыбах Балтийского моря.

Старые военные корабли находятся не только на дне близ берегов Западной Швеции, но и в районе острова Готланд.

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