Незаконно построенное кафе на проспекте Вернадского будет снесено

Самовольно возведенное кафе на проспекте Вернадского будет демонтировано, информирует пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Проведенной проверкой установлено, что по проспекту Вернадского, в границах одного из природных комплексов г. Москвы, ООО "Альмира" (ранее - ООО "Рикелис", ООО "Прима") самовольно, в отсутствие оформленных земельных правоотношений, занимает земельный участок площадью 1 253 кв.м. под размещение пункта общественного питания - кафе "Сам пришел", - говорится в сообщении.

Никулинский суд Москвы постановил снести эту постройку. Однако коммерсант перепродавал свое имущество третьим лицам, поэтому с 2010 года дело неоднократно рассматривалось судами различных инстанций.

По заявлению прокурора суд принял решение о запрете отчуждения имущества.

Теперь незаконная постройка будет демонтирована.