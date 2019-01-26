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18:35

Каток в "Сокольниках" закрыли из-за непогоды

досуг

18:35

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Каток с натуральным льдом закрыли в парке "Сокольники" из-за неблагоприятных погодных условий. Речь идет о "Гиганте", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Другие парки, подведомственные столичному департаменту культуры, работают в штатном режиме. Несмотря на снегопад для посетителей продолжают работать каток в Парке Горького. Однако москвичам порекомендовали следить за новостями о графике на официальных сайтах и в соцсетях в случае усиления метели.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе на воскресенье, 27 января. Будет облачно, ожидается снег, местами сильный, с метелью. На дорогах прогнозируют гололедицу и снежные заносы.

Максимальная температура воздуха днем -3 градуса мороза, ночью до -10 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

досуг

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