Создатели "Рика и Морти" представили аниме‐тизер четвертого сезона

Создатели американского анимационного сериала "Рик и Морти" опубликовали аниме-тизер четвертого сезона.

В представленном ролике главные герои стреляют из бластеров во время космического приключения и встречают соратников и соратниц, передает "Газета.ру".

Дату выхода нового сезона "Рика и Морти" пока не сообщают.

Ранее киностудия "Союзмультфильм" опубликовала пятую серию нового мультфильма "Простоквашино". Серия получила название "Шарик хочет телефон". По сюжету пес Шарик озабочен, что на его блог почти никто не подписан и решает "запостить" кота Матроскина.