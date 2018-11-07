В "Аптекарском огороде" расцвел банан заостренный

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В тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" заплодоносил банан заостренный. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Самая крупная в мире трава, привезенная из Юго-Восточной Азии, растет в саду около болота с хищными растениями. Высота растения – два метра, цветы и плоды располагаются на уровне глаз посетителей. Растение известно красивой формой и листвой, благодаря которым славится своей декоративностью.

Архипова добавила, что плоды могут продержаться на растении месяц-полтора. Они представляют собой ягоды с семенами внутри. В природе ими питаются птицы, летучие мыши и обезьяны. Из этого вида растения были выведены многие виды десертного банана.

8 ноября в Ботаническом саду откроется фестиваль тропических концертов, а в конце декабря начнется десятый фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".