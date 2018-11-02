Самая большая кувшинка в мире расцветет в "Аптекарском огороде" 3 ноября

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцветет большая кувшинка Виктория амазонская. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

"3 ноября за несколько часов до концерта "Пробуждение" знаменитого виолончелиста-виртуоза Арсения Чубачина в тропиках, на Амазонке Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" расцветет самая большая кувшинка в мире – легендарная Виктория амазонская (Victoria amazonica) с листьями в диаметре до двух метров", – сказала она.

Цветение начнется днем и завершится около 18:30. Цветок растения живет около 48 часов, за это время он меняет не только цвет, но и пол.

Ранее сообщалось, что японские карпы кои и осетры, живущие в "Аптекарском огороде" отправились на зимовку в закрытый водоем. В холодные месяцы посетители "Аптекарского огорода" смогут увидеть рыб в переходе между Пальмовой и Викторной оранжереями. Разноцветные кувшинки, которые находились в квадратном бассейне с осетровыми рыбами, переместили в непромерзающий пруд глубиной в один метр. Он находится в хозяйственном отделе сада.

Сейчас в Ботаническом саду МГУ открылась выставка скульптур из тыкв. Среди экспонатов есть фигуры головы Зевса, Афродиты, Адониса и других греческих богов. Экспозицию назвали "Время жизни".

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