Движение на нескольких улицах в центре столицы ограничат из-за марша

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Из-за торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре Москвы с 24 октября по 7 ноября.

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 перекроют улицы Ильинка и Варварка. 24 октября с 14:00 до 20:00 движение будет закрыто по одной полосе на площади Васильевский Спуск.

26 октября с 15:00 до 20:00, 31 октября и 2 ноября с 16:00 до 20:00, 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 для автотранспорта закроют Васильевский Спуск и Большой Москворецкий мост.

7 ноября отмечается День воинской славы России. Этот праздник установлен законом в 1995 году на смену празднованию годовщины Октябрьской революции. Торжества проходят в память о военном параде 1941 года, проведенном в осажденной Москве в самые трудные дни войны и имевшем очень важное моральное значение для жителей столицы и всей страны.