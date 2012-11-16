Реконструкция развязки Волгоградки и МКАД обойдется в 3 млрд рублей

Департамент строительства Москвы планирует реконструировать дорожную развязку на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД, выполненную по схеме "клеверный лист", сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Конкурсная документация проекта предусматривает строительство двух левопроворотных съездов: с Волгоградского проспекта на внешнюю сторону МКАД и с Новорязанского шоссе на внешнюю сторону МКАД. Также будут построены два правоповоротных съезда: с Волгоградского проспекта на внутреннюю сторону МКАД и с Новорязанского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

На внутренней стороне МКАД и съезде с Волгоградского проспекта будут обустроены заездные карманы для автобусов и посадочные площадки для пассажиров.

На период строительства будут построены две объездные дороги вдоль существующих съездов со МКАД и две автобусные остановки временно будут находиться на кольцевой автодороге.

Сроки выполнения проекта – от девяти месяцев до года, максимальная стоимость – 3 миллиарда рублей.