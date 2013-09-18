Форма поиска по сайту

18 сентября 2013, 15:32

Спорт

Двух российских спортсменов дисквалифицировали за употребление допинга

Всероссийская федерация легкой атлетики приняла решение дисквалифицировать на два года двух российских спортсменов за употребление допинга. От спорта будут отлучены прыгунья в длину Татьяна Котова и метатель молота Кирилл Иконников.

Допинг-пробы спортсменов дали положительный результат на предмет наличия запрещенных веществ, сообщает сайт антидопингового агентства "РУСАДА".

Все результаты Котовой в период с 10 августа 2005 года по 9 августа 2007 года будут аннулированы. Это значит, что прыгунья сохранит две бронзовые медали, добытые в Сиднее-2000 и Афинах-2004, но лишится серебряной медали чемпионата мира в Хельсинки, во время которого и была взята допинг-проба.

Срок дисквалификации Котовой отсчитывается с 29 января этого года.

