День донора в Раменском состоится 26 октября

В подмосковном городе Раменское 26 октября пройдет день донора. Жителям района предлагают присоединиться к благотворительному марафону "Мы - город неравнодушных людей" и внести свой вклад в спасение больных детей, говорится на официальном информационном портале Раменского района.

"Раменские доноры традиционно сдают кровь для больных детей Балашихинской онкологической больницы. В этом отделении ведут борьбу за жизнь и здоровье маленьких пациентов. Для их выздоровления необходимо переливание жизненно важных компонентов донорской крови", - говорится в сообщении.

Молодежные дни донора в Раменском проводятся уже девятый год. За это время тысячи местных жителей сдали кровь для больных детей.

Ссылки по теме Официальный информационный портал Раменского района Московской области

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