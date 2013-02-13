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13 февраля 2013, 15:34

Москва нуждается в увеличении числа доноров

Москва нуждается в увеличении количества доноров до 20 человек на одну тысячу человек. Об этом в среду, 13 февраля, заявил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба.

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По его словам, такая необходимость связана с тем, что в городе расположено наибольшее количество медицинских учреждений, специализирующихся на оказании высокотехнологичной помощи. "Для Москвы 18-20 доноров на тысячу - достаточно, чтобы обеспечить (медучреждения столицы) кровью и ее компонентами", - цитирует Уйбу РИА Новости.

Отметим, что в настоящее время в Москве на одну тысячу населения приходится около шести доноров.

донорство
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