В ДТП на юге столицы пострадал пятилетний ребенок

На улице Булатниковская в Южном округе столицы произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.

За рулем автомобиля BMW находилась женщина. На повороте налево она не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб.

В результате ДТП пострадал пятилетний мальчик, пассажир машины. В момент аварии он находился на заднем сидении без специального детского удерживающего устройства. С травмами различной степени тяжести его вертолетом госпитализировали в детскую городскую больницу.

Напомним, что с 1 сентября 2013 года вступает в силу закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 федерального закона "О безопасности дорожного движения", согласно которому нарушителям правил перевозки детей и норм детской безопасности придется платить штраф в 3 тыс. рублей

