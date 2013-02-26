Столичные власти открыли "горячую линию" по вопросам строительства

Московские власти открыли новую "горячую линию" по вопросам, связанным с прохождением процедур в строительной сфере, информирует пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Это позволит обеспечить оперативную обратную связь заявителей с городской администрацией и улучшить взаимодействие органов исполнительной власти с коммерсантами.

"Специалисты "горячей линии" ответят на вопросы заявителей, связанные с прохождением процедур в строительной сфере: оформление градостроительного плана земельного участка, экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, разрешение на строительство, оформление ордера на земляные работы, государственный строительный надзор и разрешение на ввод", - говорится в сообщении.

Звонки принимаются ежедневно с 9 до 17 часов по телефону: (495) 699-41-47, добавили в ведомстве.