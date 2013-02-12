В Подмосковье пройдет чемпионат по зимнему регби "Большое яйцо"

В Подмосковье 16 февраля состоится чемпионат по зимнему регби "Большое яйцо". Победители получат награды и ценные призы.

В соревнованиях могут принять участие команды, состоящие из семи человек, а также двое запасных игроков. К участию допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и спортивной квалификации, сообщает onfit.ru.

Игрокам одной команды необходимо иметь одинаковую форму. Для участия в состязании требуется медицинский допуск.

Команды, занявшие призовые места, награждаются ценными призами, медалями и дипломами.

Начало - 12.00. Стоимость участия в турнире - от 2000 рублей. Турнир пройдет в деревне Лопотово Солнечногорского района Московской области.