Москвичи стали чемпионами России по летнему биатлону

Сборная России завоевала золотые медали чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит в Уфе. В составе команды выступают двое москвичей - Ольга Зайцева и Антон Шипулин.

Наша команда показала лучшее время и с результатом 1 час 13 минут 28,5 секунды заняла первое место. Вторыми пришли украинские биатлонисты, отставшие на пять минут. Замкнула пьедестал команда Чехии, с отставанием в восемь минут от сборной России, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Отличились москвичи и в соревнованиях юниоров. Сборная России опередила команды Украины и Чехии, с преимуществом более чем в минуту над ближайшими преследователями. В составе нашей команды выступили два столичных спортсмена - Ольга Подчуфарова и Алексей Корнев.

Летний биатлон является аналогом зимнего, с той разницей, что соревнования проходят не на снегу, а на траве.