Россиянин Бутенко вышел в финал соревнований по метанию диска

Россиянин Виктор Бутенко успешно преодолел квалификацию в метании диска на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Метатель завершил предварительные соревнования с девятым результатом.

Бутенко отправил снаряд на 63,07 метра - этого оказалось достаточно для попадания в финал.

Лучший результат на предварительном этапе показал немец Роберт Хартинг, метнувший диск на 66,62 метра.

Отметим, что в финальную часть соревнований не смог выйти знаменитый литовский легкоатлет Виргилиус Алекна. Двукратный олимпийский чемпион показал результат 61,91 метра и досрочно завершил выступление на чемпионате мира.

Финал в этом виде программы состоится 13 августа в 19.00.