Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января 2014, 15:37

Общество

Эксперты рекомендовали снести одноэтажку на территории 4-й больницы

Аварийное одноэтажное здание на территории городской клинической больницы № 4 в Южном административном округе Москвы может быть разобрано.

Снести постройку рекомендовала рабочая группа комиссии при столичном правительстве по вопросам градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.

Заключение экспертов соответствует намерениям руководства больницы. Здание по адресу улица Павловская, дом 25 давно не используется и на его месте планируется построить новый больничный корпус.

больница экспертиза социальные объекты снос здания

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика