Эксперты рекомендовали снести одноэтажку на территории 4-й больницы

Аварийное одноэтажное здание на территории городской клинической больницы № 4 в Южном административном округе Москвы может быть разобрано.

Снести постройку рекомендовала рабочая группа комиссии при столичном правительстве по вопросам градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.

Заключение экспертов соответствует намерениям руководства больницы. Здание по адресу улица Павловская, дом 25 давно не используется и на его месте планируется построить новый больничный корпус.