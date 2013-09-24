Форма поиска по сайту

24 сентября 2013, 13:31

Спорт

Названы рефери и судьи на поединок Кличко - Поветкин

Представители США и Бельгии и Пуэрто-Рико станут судьями поединка боксеров Александра Поветкина и Владимира Кличко.

Судить матч будут американцы Тед Гимза и Гленн Фельдман и бельгиец Филипп Вербеке. Рефери в ринге назначен пуэрториканец Луис Пабон, сообщает AllBoxing.ru.

Пабон и Вербеке в 2012 году работали на поединке Владимира Кличко и Жана-Марка Мормека, а также судили бой Александра Поветкина против Марко Хука. А в 2011 году Гленн Фельдман судил встречу между Александром Поветкиным и Русланом Чагаевым.

Напомним, что поединок регулярного чемпиона мира по версии WBA россиянина Поветкина с суперчемпионом мира WBA, чемпионом мира IBF и WBO украинцем Кличко пройдет 5 октября в московском спортивном комплексе "Олимпийский".

