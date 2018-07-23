Благоустройство Школьного пруда завершили в Коммунарке

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Благоустройство Школьного пруда в поселении Сосенское завершено, передает "Агентство Москва" .

Как сообщила замглавы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева, специалисты закончили работы по приведению в порядок территории Школьного пруда в поселке Коммунарка. Водоем очистили от ила и мусора, укрепили дно и берега.

"На данный момент пруд заполнен водой. В дальнейшем планируется установить лотки для водоотведения, чтобы избежать размытия берегов во время непогоды", – рассказала Стародубцева.

Работы ведутся согласно муниципальной программе "Благоустройство территории поселения Сосенское".