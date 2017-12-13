Концертный зал ГМИИ имени Пушкина возведут на месте кремлевской АЗС

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На месте старейшей кремлевской АЗС на Волхонке построят концертный зал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

По словам заместителя директора музея по капитальному строительству Игоря Погребинского, возведение концертного зала может начаться в 2019 году, на этот же год запланирован демонтаж бензоколонки. Ее предполагают перенести на Кремлевскую набережную, сообщает Агентство "Москва".

Проектирование нового концертного зала начнется уже в следующем году и займет примерно шесть месяцев. Погребинский отметил, что памятный знак АЗС сохранят без изменений.

Ранее старейшую заправку планировалось включить в проект музейного городка, который протянется от метро "Кропоткинская" до Боровицкой площади.