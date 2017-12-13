Концертный зал ГМИИ имени Пушкина возведут на месте кремлевской АЗС

13 декабря, 18:02
Фото: wikimedia.org/Sigwald
На месте старейшей кремлевской АЗС на Волхонке построят концертный зал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
По словам заместителя директора музея по капитальному строительству Игоря Погребинского, возведение концертного зала может начаться в 2019 году, на этот же год запланирован демонтаж бензоколонки. Ее предполагают перенести на Кремлевскую набережную, сообщает Агентство "Москва".
Проектирование нового концертного зала начнется уже в следующем году и займет примерно шесть месяцев. Погребинский отметил, что памятный знак АЗС сохранят без изменений.
Ранее старейшую заправку планировалось включить в проект музейного городка, который протянется от метро "Кропоткинская" до Боровицкой площади.
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