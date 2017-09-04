Пункт пропуска возведут рядом со Спасской башней Кремля

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Возле Спасских ворот Московского Кремля откроют новый пункт пропуска. Его возведут правее от входа, сообщает ТАСС.

Сооружение будет аналогично тому, что возвели в 2012 году у Кутафьей башни. В ФСО отметили, что оно не изменит архитектурный облик Красной площади.

Работы пройдут с 4 сентября по 25 октября. На этот период вход через Спасскую башню будет закрыт.

В перспективе планируется смонтировать подобную конструкцию и у Боровицких ворот.