Районы юго-востока Москвы обзаведутся собственными "брендами"

Каждый из 12 районов Юго-Восточного округа Москвы обзаведется собственным "брендом". Как сообщает пресс-служба ЮВАО, узнаваемым элементом района станет спортивный объект, памятник или техническое оснащение учреждений.

"Такую инициативу мы решили реализовать для того, чтобы каждый житель знал "изюминку" своего района, то есть то, чем район гордится и может похвастаться", - отметил префект округа Владимир Зотов.

Проект стартует 28 февраля в Нижегородском районе. Его власти презентуют "Нижегородский интеллектуальный центр" в качестве своего "бренда".

Мероприятие пройдет по адресу Рязанский проспект, дом 2, строение 24; начало в 15:30.