Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2013, 14:33

Экономика

Районы юго-востока Москвы обзаведутся собственными "брендами"

Каждый из 12 районов Юго-Восточного округа Москвы обзаведется собственным "брендом". Как сообщает пресс-служба ЮВАО, узнаваемым элементом района станет спортивный объект, памятник или техническое оснащение учреждений.

"Такую инициативу мы решили реализовать для того, чтобы каждый житель знал "изюминку" своего района, то есть то, чем район гордится и может похвастаться", - отметил префект округа Владимир Зотов.

Проект стартует 28 февраля в Нижегородском районе. Его власти презентуют "Нижегородский интеллектуальный центр" в качестве своего "бренда".

Мероприятие пройдет по адресу Рязанский проспект, дом 2, строение 24; начало в 15:30.

Сайты по теме


бизнес бренды Владимир Зотов районы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика