В столице прошел телемост с экспертами центра инновационного развития

В парке "Сокольники" прошел телемост с экспертами центра инновационного развития.

Так, на территории выставки "Электронная Москва" состоялась онлайн-конференция, которая проводится с целью эффективного взаимодействия по актуальным вопросам развития Москвы и по вопросам, касающимся сопровождения и финансирования высокотехнологичных проектов.

"В этот раз гостем телемоста был Алексей Парабучев, заведующий сектором управления программ стимулирования спроса на инновационную продукцию Центра инновационного развития Москвы. Главной темой обсуждения стал вопрос о том, как обеспечить поддержку целого спектра городских инноваций, от внедрения высокотехнологичной продукции до новых форм городских инициатив", - говорится в сообщении.

При этом любой желающий мог задать вопрос эксперту и получить обратную связь, заполнив на сайте Центра инновационного развития Москвы соответствующую заявку, добавляется в материале.