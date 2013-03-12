В Москве состоится форум "Крупный и малый бизнес. Актуальный диалог"

13 марта 2013 года в коворкинг-центре "Нагатино" откроется форум "Крупный и малый бизнес. Актуальный диалог", организованный при поддержке департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

В рамках мероприятия состоятся пленарные заседания и бизнес-сессии, на которых будут обсуждаться вопросы государственной поддержки инвестиционных проектов предпринимательства, законодательного регулирования предпринимательской деятельности и государственно-частного партнёрства, инновационные составляющие, механизмы промышленной интеграции крупного и малого бизнеса, создание условий для комфортного ведения бизнеса в России.

Ожидается, что в работе форума примут участие более 700 человек, в частности, представители инвестиционных фондов и грантодателей, крупного, малого и среднего бизнеса, некоммерческих объединений предпринимателей, инновационных центров, технопарков, эксперты по оценке проектов, бизнес-ангелы, фрилансеры различных специальностей, индивидуальные предприниматели и другие.

В этот же день в рамках реализации проекта Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы "Коворкинг 2.0" состоится конференция "Москва. Большие возможности для малого бизнеса", на которой пойдёт речь об основных направлениях взаимодействия государства и малого и среднего предпринимательства.

Участники получат ответы на наиболее актуальные запросы малого и среднего бизнеса, направленные в адрес государственных институтов.