Участок в ЮЗАО ушел на земельном аукционе за 29,5 миллионов рублей

28 марта 2013 года состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельных участков.

Участникам земельных торгов было предложено 6 участков, из них 4 ушли с молотка.

Участок под размещение организаций розничной торговли на Чечерском проезде площадью 3 тысячи квадратных метров был продан по начальной цене - 21 миллион 650 тысяч рублей.

Еще один участок на Чечерском проезде, площадью 2,7 тысячи квадратных метров, был оценен в 24 миллиона рублей, однако, по результатам аукциона стоимость права аренды выкупа лота поднялась до 29, 5 миллиона рублей.

На 16-ой Парковой улице, владения 21, корпус 1 предполагается размещение объекта досуговых и клубных организаций максимальной площадью застройки 911 квадратных метров. Право аренды участка продано с повышением 2, 4 миллиона рублей за 13, 3 миллиона рублей.

Строительство помещения крытого физкультурно-оздоровительных комплекса планируется в Зеленограде. Право аренды земельного участка в 5,5 тысячи квадратных метров первоначальной стоимостью 1, 06 миллиона рублей по итогам аукциона было реализовано за 1,12 миллиона рублей.