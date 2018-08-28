Стилист Сергей Зверев оказался в центре скандала в аэропорту

Стилист Сергей Зверев оказался в центре скандала в иркутском аэропорту

Сергей Зверев оказался в центре скандала в иркутском аэропорту. Стилисту пришлось не только разуться, снять все украшения, но еще и несколько раз пройти через рамку металлоискателя. В итоге артист не выдержал и устроил скандал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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