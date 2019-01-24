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14:42

Работу по обеспечению безопасности в жилом секторе усилят

безопасность

14:42

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Столичная полиция в этом году усилит работу по обеспечению безопасности в жилом секторе, сообщил генерал-лейтенант полиции Олег Баранов в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве.

По его словам, в 2019 году участковым нужно кардинально повысить качество отработки жилого сектора, направить все усилия на выявления лиц, представляющих оперативный интерес.

По данным ведомства, в прошлом году количество правонарушений, совершенных в жилом секторе, сократилось на 11,4%, число преступлений в подъездах домов снизилось на 6,7%.

В начале прошлого года обеспечением безопасности и правопорядка в Москве были удовлетворены 72% ее жителей. 66 процентов опрошенных считают Москву безопасным городом для жизни. Это число растет с каждым годом.

безопасность

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