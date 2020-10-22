Всероссийский потребительский проект "Тест" выберет лучшие макароны

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Всероссийский потребительский проект "Тест" вместе с экспертами Роскачества проверит популярные марки макаронных изделий и выберет лучшие товары. Эфир программы пройдет 24 октября на телеканале "Россия" в 9:00.

Ведущий программы Евгений Рыбов будет разбираться, как правильно готовить макароны, для кого употребление этих продуктов может закончиться реанимацией и как вместе с макаронами в наши тарелки попадают жуки.

Макароны – один из самых популярных продуктов на земле. Рожки, улитки, спирали, паутинка, гребешки, перья – всего десятки видов. В лабораторию была отправлена и исследована продукция пяти популярных марок: "Роллтон", "ВкусВилл", Barilla, "Добродея" и Globus.

Результаты исследований зрители узнают из программы Всероссийского потребительского проекта "Тест".