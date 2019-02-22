Россия запретила ввоз продукции четырех белорусских предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поставка продукции четырех белорусских предприятий в Россию ограничена с 23 февраля. Об этом сообщает сайт Россельхознадзора.

Решение об ограничении принял белорусский департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия. Основанием стало повторное нарушение по показателям безопасности.

Поставлять товары не будут ОАО "Борисовский мясокомбинат №1", ООО "Производственная Торговая Компания Мяскин и Колбаскин", филиал "Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО" и ООО "Пуховичимясопродукт".

В начале февраля ввоз продуктов из Нидерландов в РФ ограничили из-за бурой гнили. Наличие карантинного объекта в Нидерландах тремя годами ранее подтверждала Национальная организация по карантину и защите растений Голландии.