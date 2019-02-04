Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:05

Ввоз картофеля из Нидерландов в РФ ограничили из-за бурой гнили

безопасность еда

20:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семенного картофеля из Нидерландов. В клубнях, которые готовились к поставкам, нашли бурую гниль, сообщает сайт ведомства.

Уточняется, что экспертиза, выявившая карантинный объект, проводилась с 3 по 8 декабря минувшего года. Чтобы предотвратить огромную фитосанитарную угрозу в России с 4 февраля действует ограничение на ввоз семенного картофеля с предприятий и складов, расположенных в городе Анна-Павловна. Ситуация не изменится до переговоров с голландской стороной.

Присутствие указанного карантинного объекта в Нидерландов тремя годами ранее подтверждала Национальная организация по карантину и защите растений Голландии.

Зараженность картофельных клубней может быть скрытой. В ведомстве пояснили, что это связано с неблагоприятными погодными условиями, а также отчасти устойчивостью сорта и низкой вирулентностью патогена.

Ранее в хризантемах из Нидерландов выявили цветочный трипс. Всю партию зараженных растений уничтожили.

безопасность еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика