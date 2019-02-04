Ввоз картофеля из Нидерландов в РФ ограничили из-за бурой гнили

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Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию семенного картофеля из Нидерландов. В клубнях, которые готовились к поставкам, нашли бурую гниль, сообщает сайт ведомства.

Уточняется, что экспертиза, выявившая карантинный объект, проводилась с 3 по 8 декабря минувшего года. Чтобы предотвратить огромную фитосанитарную угрозу в России с 4 февраля действует ограничение на ввоз семенного картофеля с предприятий и складов, расположенных в городе Анна-Павловна. Ситуация не изменится до переговоров с голландской стороной.

Присутствие указанного карантинного объекта в Нидерландов тремя годами ранее подтверждала Национальная организация по карантину и защите растений Голландии.

Зараженность картофельных клубней может быть скрытой. В ведомстве пояснили, что это связано с неблагоприятными погодными условиями, а также отчасти устойчивостью сорта и низкой вирулентностью патогена.

Ранее в хризантемах из Нидерландов выявили цветочный трипс. Всю партию зараженных растений уничтожили.