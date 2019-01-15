Внеплановую проверку газового оборудования проведут в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Газовое оборудование проверят в жилых домах в Подмосковье с 16 по 24 января. Об этом сообщается на сайте АО "Мособлгаз".

"Для повышения уровня безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования Мособлгаз с 16 по 24 января проведет внеплановые проверки ВДГО и ВКГО жилого фонда Московской области", – говорится в сообщении.

Сотрудники Мособлгаза просят проявить бдительность и не допускать к проверке газового оборудования подозрительных лиц. По всем вопросам рекомендуется обращаться по номеру телефона горячей линии Мособлгаза: 8-800-200-24-09.

Ранее сообщалось, что с 15 по 21 января "Мосгаз" проведет внеплановую проверку газового оборудования и систем газоснабжения в московских домах.

На сегодняшний день в Москве к газоснабжению подключены более 1,8 миллиона квартир. В "Мосгазе" напомнили о важности обеспечивать допуск в квартиру сотрудников газового хозяйства для проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), а также проводить ремонт или замену газоиспользующего оборудования только силами специалистов специализированной организации.