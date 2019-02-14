Пожар любви: инструкция от МЧС в День святого Валентина

Тем, кто в День всех влюбленных планирует устроить романтический ужин и не хочет, чтобы задумка обернулась пожаром, не стоит оставлять свечи без присмотра. Такой совет в праздник дали представители МЧС, сообщает РИА Новости.
Спасатели рекомендуют использовать только качественные подсвечники из негорючего материала. А вот от пластиковых и бумажных подставок лучше отказаться. Чтобы подсвечники не шатались, их нужно ставить ровно.
Кроме того, при выходе из дома или перед сном стоит затушить все свечи. Их, кстати, лучше не ставить рядом со шторами и книгами.
Нельзя недооценивать силу сквозняка, который способен опрокинуть свечу. Если это произойдет, пламя легко перекинется на предметы поблизости.
Важно, чтобы пламя горело по центру свечи. Для этого можно подправлять фитиль ножом. А небольшие свечи лучше положить в стеклянный стакан с водой. Как отметили в МЧС, это и красиво, и безопасно.
День святого Валентина, по словам психологов, могут отметить и те, кто не состоит в отношениях. Нужно лишь купить себе подарок и не грустить из-за одиночества. Ну а москвичам, которые уже нашли свою любовь, стоит обратить внимание на праздничные мероприятия в столице.
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