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09:44

Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюма в День святого Валентина

общество праздники

09:44

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Фото: depositphotos/belchonock

Роспотребнадзор по случаю Дня святого Валентина напомнил россиянам, как правильно выбрать духи, туалетную воду или одеколон. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что на этикетке, открытке или листе-вкладыше товара должна быть размещена следующая информация: наименование, название парфюмерной продукции и ее назначение; наименование изготовителя и его местонахождение; страна происхождения парфюмерной продукции, наименование и местонахождение организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя.

Кроме того, продавец по требованию потребителя предоставляет сертификат соответствия, подтверждающий качество парфюмерии. Документ должен быть заверен подписью и печатью поставщика или продавца.

В ведомстве также напомнили гражданам, что парфюмерно-косметические средства не подлежат возврату и обмену.

Ранее завотделением психотерапевтической помощи и социальной работы ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н. Алексеева Никита Чернов посоветовал москвичам, оставшимся без пары в День святого Валентина, не испытывать чувство вины и порадовать себя в этот день подарком.

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общество праздники

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