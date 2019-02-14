Психолог дал советы оставшимся без пары на 14 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко
Купить себе подарок и не думать об одиночестве. Такие советы заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной работы ГБУЗ ПКБ №1 имени Алексеева Никита Чернов дал горожанам, которые остались без пары в День всех влюбленных, передает Агентство "Москва".
Специалист отмечает, что не стоит винить себя в отсутствии отношений, поскольку это не делает человека хуже других.
"Порадуйте себя в этот день – подарите то, что хотели бы получить. Если представить, что вы состоите в счастливых отношениях – что бы подарил вам ваш партнер? Подарите это себе", – сказал Чернов.
Он добавил, что собственный праздник можно устроить в любой день, не привязывая его к символичной дате. А его коллега Анна Якушенко, работающая клиническим психологом, добавила, что тем, кто особенно остро переживает одиночество, все же стоит заглянуть к специалисту.
В День всех влюбленных в Москве пройдут мероприятия для горожан, у кого пока нет второй половинки. Их ждут на вечеринке быстрых свиданий, уроке аргентинского танго и караоке-вечере.
Почти 300 столичных пар заключат брак в День всех влюбленных
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.