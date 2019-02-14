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09:20

Психолог дал советы оставшимся без пары на 14 февраля

общество

09:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко

Купить себе подарок и не думать об одиночестве. Такие советы заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной работы ГБУЗ ПКБ №1 имени Алексеева Никита Чернов дал горожанам, которые остались без пары в День всех влюбленных, передает Агентство "Москва".

Специалист отмечает, что не стоит винить себя в отсутствии отношений, поскольку это не делает человека хуже других.

"Порадуйте себя в этот день – подарите то, что хотели бы получить. Если представить, что вы состоите в счастливых отношениях – что бы подарил вам ваш партнер? Подарите это себе", – сказал Чернов.

Он добавил, что собственный праздник можно устроить в любой день, не привязывая его к символичной дате. А его коллега Анна Якушенко, работающая клиническим психологом, добавила, что тем, кто особенно остро переживает одиночество, все же стоит заглянуть к специалисту.

В День всех влюбленных в Москве пройдут мероприятия для горожан, у кого пока нет второй половинки. Их ждут на вечеринке быстрых свиданий, уроке аргентинского танго и караоке-вечере.

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общество

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