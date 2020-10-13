Москва онлайн: МЧС проведет дезинфекцию Ярославского вокзала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 октября сотрудники МЧС проведут дезинфекцию Ярославского вокзала, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Санитарной обработке подвергнут основное здание, перроны, лифты и эскалаторы.

12 октября сотрудники МЧС обработали Курский вокзал, а 14 октября проведут дезинфекцию на Киевском.

Смотрите прямую трансляцию 15 октября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.