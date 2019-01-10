Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты и сгорел

Российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, передает ТАСС, ссылаясь на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).
По информации NORAD, запущенный в 2007 году спутник прекратил орбитальное существование 5 января.
Аппарат был выведен на орбиту с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М". Спутник должен был отслеживать запуски баллистических ракет с территории США.
По некоторым данным, связь с "Космосом-2430" была потеряна еще в 2012-2014 годах. Теперь его заменят спутники "Тундра". Первый из них выведен на орбиту в 2015 году.
Ранее сообщалось, что запущенные с Восточного иностранные спутники выведены на целевую орбиту. Речь шла о малых спутниках из США, Японии, Испании, ЮАР и Германии, которые 27 декабря были запущены на ракете "Союз-2.1а" вместе с двумя российскими "Канопус-В". Все они выведены на расчетные орбиты.
Отмечается, что малые космические аппараты вывел разгонный блок "Фрегат". Он же доставил на орбиту отечественные спутники дистанционного зондирования Земли.
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