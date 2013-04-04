Команды Московской Баскетбольной Лиги сразятся за выход в полуфинал

Московская Баскетбольная Лига объединяет экс-профессионалов и любителей баскетбола разных возрастов и социальных групп. В ближайшие выходные 6-7 апреля состоятся игры ¼ финала МБЛ. В этой стадии плей-офф игрокам предстоит играть до двух побед.

За выход в полуфинал будут бороться восемь команд в матчах БК "Московский" - "Enjoy Team"," Газпром-МГУПИ" – "IT-Москва", БК "Восток" - "РН-Охрана Банк России" и МГУ – "Profit Basket".

МБЛ – старейший в России действующий турнир для любителей баскетбола. В нем принимают участие 46 мужских клубов, а также женские и ветеранские команды.