В столице наградили специалистов частного банковского обслуживания

Фото: пресс-служба премии Spear’s Russia Wealth Management Awards

В Театре имени Моссовета 5 декабря наградили лучших представителей индустрий частного банковского обслуживания и управления большими капиталами (private banking & wealth management). Лауреаты премии Spear’s Russia Wealth Management Awards были объявлены в столице уже в пятый раз.

Лучшим российским банком пятилетия признали "Промсвязьбанк", а самым инновационным банком – "Альфа-Банк". Лучшим отечественным банком, представляющим услуги частного банковского обслуживания и управления благосостоянием, стал "Уралсиб". Призов удостоились также иностранные UBS, Friedrich Wilhelm Raiffeisen и Rietumu Banka. Стартом года жюри определило QB Finance.

Что касается персональных номинаций, то призы получили представители "Банка Москвы", Baring Vostok Capital Partners, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Леди и джентльменом индустрии стали сотрудники Sberbank Private Banking и "БКС Ультима".

Главную награду вечера – в номинации "Легенда индустрии" – забрал представитель GHP Group Марк Гарбер.