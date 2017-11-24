Lada впервые вошла в число любимых брендов россиян

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Российский бренд Lada вошел в десятку любимых у жителей РФ автомобильных марок в категории "Автомобили".
Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат", это случилось впервые за девять лет исследований, которые проводит маркетинговая компания OMI (Online Market Intelligence).
Первое место в рейтинге "Любимые бренды россиян" в седьмой раз заняла марка BMW. Lada вошла в список на девятой позиции, обогнав Volkswagen, но уступив Hyundai. Также россияне отметили бренды Toyota, Mercedes-Benz, Audi, Ford, Nissan и Kia.
Ранее сообщалось, что эксперты Ассоциации Европейского бизнеса составили список самых популярных на российском рынке автомобилей стоимостью меньше 750 тысяч рублей.
В первую очередь выросли продажи бюджетных авто, сообщает портал "Автовзгляд". Лидером списка стал KIA Rio с ценой 685 тысяч рублей за базовую комплектацию. При этом чаще продается версия Comfort, оснащенная 1,6-литровым мотором мощностью в 123 лошадиных силы. Цена машины составляет 810 тыс рублей.
При этом отечественная Lada Vesta заняла вторую строчку рейтинга. Машина в базовой комплектации стоит 555 тысяч рублей. Модель оценили российские потребители.
Также отмечалось, что продажи легковых автомобилей в России в октябре увеличились на 17,3 процента и составили 148 597 машин. Всего за 10 месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 11,3 процента до 1 миллиона 277 тысяч 938 машин.
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