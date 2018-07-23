В МТА сообщили о снижении цен на бензин в Москве

Фото: ТАСС/David Tanecek
Цены на бензин и дизельное топливо на столичных АЗС на неделе с 16 по 23 июля снизились.
Как сообщает Московская топливная ассоциация (МТА), по состоянию на 23 июля средневзвешенные цены на автозаправках Москвы на дизельное топливо снизились на копейку и составили 44,26 рубля за литр, на бензин марки Аи-92 – на три копейки, до 42,22 рубля за литр, на Аи-95 – на две копейки и составили 45,68 рубля за литр.
Снижение цен отмечалось на заправках Shell, "Астра АЗС" и "Транс-АЗС". Топливные цены на остальных заправках не изменились.
Ранее сообщалось, что Россия занимает 16 место в рейтинге стран по доступности бензина. На среднюю зарплату в нашей стране можно купить 853 литра горючего.
Лидером рейтинга стал Люксембург. Граждане этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2800 литров 95 бензина благодаря высоким доходам и относительно низким ценам на топливо. На второй строчке Норвегия с 2200 литрами. Третье место поделили Австрия, Великобритания и Швеция, где зарплата эквивалентна 1800 литрам бензина.
Стоимость топлива в России начала увеличиваться в середине апреля 2018 года. К июню самая бюджетная марка бензина в среднем стоила 43 рубля.
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