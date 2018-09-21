Москвичей предупредили об осложнении дорожной обстановки

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Автомобилистов предупредили об осложнении дорожной обстановки вечером в пятницу на вылетных магистралях по направлению в область, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Отмечается, что из-за теплой погоды в эти выходные количество загородных поездок увеличится. В связи с этим вечерний час пик будет значительно растянут во времени – затруднения начнутся около 15:00 и будут продолжаться до 21:00–22:00.

Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и улице Люблинская.

Кроме того, движение ограничат в нескольких районах Москвы из-за фестиваля "Круг света". Речь идет о районе метро "Царицыно", Гребного канала и центре.

ЦОДД призвал водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезжать за город лучше до 15:00 или после окончания вечернего часа пик, в субботу – до 9:00 или после 15:00. В воскресенье же будет наблюдаться обратная ситуация – приток автомобилей по направлению в город.