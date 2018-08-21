Водителей карпулинга предложили штрафовать за оплату наличными

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Столичные власти разработали законопроект о госрегулировании так называемого карпулинга – сервиса BlaBlacar и его аналогов.
Документ предполагает введение аккредитации для владельцев интернет-платформ, кроме того, в сервисах установят верхний порог платы. Все расчеты будут проводить в безналичном виде, а сумма предельной стоимости должна только покрывать часть расходов водителя на дорогу. За взимание наличных автомобилистам грозит штраф в пять тысяч рублей.
Предполагается также, что к карпулингу будут допускать только водителей, имеющих национальное водительское удостоверение РФ и стаж не менее трех лет. Подвозить людей запретят лицам с непогашенной или неясной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неоплаченный штраф за нарушение ПДД с истекшим сроком и другие нарушения.
Обязательным условием станет регистрация автомобилей в РФ, оснащение их ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Автомобилист, перевозивший людей более 20 раз за год, должен иметь допуск врача к следующим поездкам. Документ предлагает передать контроль над платформами Ространснадзору, сообщает "Коммерсант".
Согласно подзаконным актам, агрегаторы должны заключать с властями соглашения об информационном взаимодействии. Это означает, что компании дадут доступ властям к данным о водителях. Таким образом планируется наладить учет числа перевозок по договорам некоммерческого фрахтования. Власти передадут агрегаторам данные о водительских удостоверениях, чьи учетные записи подлежат блокировке. Сервисы будут обязаны блокировать аккаунты за коммерческие перевозки.
Законопроект предполагает введение штрафов для платформ за нарушения. ИП должны будут выплатить 20–50 тысяч рублей, для юридических лиц взыскание составит 100–200 тысяч рублей. Повторное нарушение может обернуться штрафами в 50–100 тысяч рублей и 200–300 тысяч рублей соответственно. После третьего проступка власти смогут обращаться в суд для аннулирования аккредитации сервиса и блокировке его интернет-платформы. Восстановить работу агрегатор сможет не ранее, чем через год.
В дептрансе комментировать документ не стали. Крупнейшим сервисом карпулинга в РФ считается французская BlaBlaCar. Недавно компания договорилась с Mail.ru Group о покупке у нее ключевого конкурента – BeepCar. Свой сервис также представил "Яндекс". Обе компании также не прокомментировали инициативу.
Законопроект представили на рабочей группе по регулированию карпулинга при Минтрансе. Один из участников совещания пояснил, что были и другие проекты. Против законопроекта уже выступили Минэкономики и Союз пассажиров.
Ранее сообщалось, что BlaBlacar представил собственный проект регулирования деятельности. В частности, водителю запретят брать с пассажиров деньги за поездку за исключением оплаты бензина и износа машины. Кроме того, карпулинг не может считаться предпринимательской деятельностью, если водитель перевозит пассажиров не более одного раза в день.
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