Участок Юровской улицы стал односторонним

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Одностороннее движение ввели с 18 декабря на участке Юровской улицы, сообщает информационный центр ЦОДД.
Уточняется, что новая схема организации дорожного движения действует от дома № 2 до дома № 2 корпус 1. Решение об этом приняла Окружная комиссия по безопасности дорожного движения префектуры СЗАО.
Как отметили в ЦОДД, введение одностороннего движения на Юровской улице позволит значительно снизить интенсивность транзитного потока на этом участке и, тем самым, повысить безопасность движения.
Специалисты ЦОДД рекомендовали водителям быть внимательными, следуя указаниям дорожных знаков и информационных щитов.
Фото: ГКУ "Центр организации дорожного движения"
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