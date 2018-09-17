Средние цены на бензин на столичных АЗС растут третью неделю подряд

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Средние цены на бензин на АЗС Москвы продолжили рост. По статистике Московской топливной ассоциации (МТА), за неделю с 10 по 17 сентября цена в среднем увеличилась на три копейки.
Цены на дизельное топливо при этом выросли на пять копеек, до 44,33 рубля за литр. Бензин Аи-92 стал стоить 42,06 рубля, поднявшись в цене на две копейки. Цены на бензин Аи-95 выросли на три копейки и составляют 45,71 рубля за литр.
Однако, отмечают специалисты, большинство московских АЗС не изменили цены на топливо за прошедшую неделю. Цены повысились только на заправках "Вемес", "НефтьМагистраль", "Астра АЗС" и Shell. При этом цены на бензин Аи-95 на заправках "Вемес" снизились на две копейки, до 45,65 рубля за литр.
27 августа стало известно о решении правительства повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут соответственно на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей на тонну.
Ранее российский топливный союз предупредил, что в следующем году из-за роста акциза и налога на добавленную стоимость топливо может подорожать на 10% от текущей цены, то есть почти на 4,5 рубля за литр.
Кроме того, в середине августа полиция в ходе проверок выявила 150 фактов недолива топлива на АЗС в столичном регионе. При помощи мобильной лаборатории были проверены 589 автозаправок.
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