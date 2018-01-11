Эвакуаторы АМПП помогли ликвидировать последствия 17 ДТП в новогодние праздники

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

За прошедшие новогодние праздники эвакуаторы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) помогли в ликвидации последствий 17 аварий на дорогах столицы. Спецтехника переместила поврежденные автомобили с проезжей части при сложных ДТП, рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе ведомства.

"Наше учреждение не остается в стороне при возникновении тяжелых дорожных происшествий, оказывая оперативное содействие экстренным службам города и ГИБДД по ликвидации последствий ДТП и освобождению проезжей части. Эта работа ведется в ежедневном и круглосуточном режиме", – отметил заместитель гендиректора ГКУ "АМПП" Игорь Наседкин.

В общей сложности в первые дни 2018 года эвакуаторы АМПП переместили один грузовой и 19 легковых автомобилей, которые после аварий не смогли самостоятельно продолжить движение и мешали проезду транспорта.

Помимо обычных эвакуаторов, АМПП имеет в распоряжении восемь тягачей, способных передвигать автобусы, фуры, автопоезда и другие крупногабаритные транспортные средства.

Напомним, что к Новому году специализированные стоянки украсили праздничной иллюминацией и елками. Все украшения выполнили в корпоративных цветах "Московского паркинга" – зеленом и белом.