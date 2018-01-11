Движение на двух участках дорог на западе столицы станет односторонним

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Новая схема движения начнет действовать с 30 января на двух участках дорог на западе столицы.

Односторонним станет проезд по Рублевскому шоссе вдоль первого, второго и третьего корпусов дома № 24, а также участок 1-й Крылатской улицы от дома № 26 корпус три, сообщает Центр организации дорожного движения.

Изменения ввели для того, чтобы исключить затруднения при встречным разъезде транспорта и обеспечить пропускную способность этих участков дороги. Для удобства автомобилистов там установят предупреждающие информационные щиты.

Соответствующее решение приняли на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры западного административного округа.

С декабря одностороннее движение ввели на участке Юровской улицы на северо-западе города.