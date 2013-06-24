Задержки рейсов "Когалымавиа" произошли из-за нарушений авиакомпании

Задержки рейсов "Когалымавиа" в середине июня в аэропорту Домодедово произошли из-за нарушений перевозчиком требований воздушного законодательства и недоработок Росавиации.

Генеральная прокуратура России направила представление главе Росавиации, а также поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновных, информирует пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в распоряжении авиакомпании находятся 8 воздушных судов. Однако 2 из них (Airbus A-321) с конца мая 2013 г. до настоящего времени не допущены агентством к эксплуатации и не включены в сертификат эксплуатанта. При этом авиакомпания запланировала рейсы и продала авиабилеты на перевозку пассажиров, не обеспечив достаточного количества воздушных судов с учетом их резервирования для выполнения графика полетов", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня в аэропорту Домодедово было задержано 9 авиарейсов по направлениям Анталья, Барселона, Пардубица и др. 17 июня поступило сообщение о задержке еще одного рейса.

Прокуратура провела проверку в связи с многочисленными задержками вылетов авиарейсов. В частности, прокуроры хотели проверить, были ли предоставлены питание и напитки ожидающим пассажирам, было ли организовано надлежащее хранение багажа, предоставили ли гостиницу тем, кто ждал рейса более 8 часов.