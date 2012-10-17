К внутренним авиаперевозкам в РФ допустят иностранных лоукостеров

Чтобы сделать внутрироссийские авиаперевозки доступнее, правительство может пригласить на внутренний рынок иностранных авиадискаунтеров. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минтрансу и Минэкономразвития проработать этот вопрос.

В качестве эксперимента иностранным low-cost-перевозчикам могут отдать отдельный маршрут или целый регион для обкатки, пишет сегодня "РБК daily".

Обоим министерствам до конца года поручено представить предложения по развитию низкобюджетных авиаперевозок. При этом конкретные регионы и авиакомпании, желающие работать в России, пока не называются.

Опыт развития низкобюджетных авиаперевозок в России нельзя назвать удачным. Несколько лет назад авиакомпании "Авианова" и Sky Express пытались доказать, что low-cost-перевозки в России возможны, однако осенью 2011 года оба перевозчика прекратили существование.

При этом деятельность "Авиановы" отчасти можно было назвать успешной: маршрутная сеть компании насчитывала более 30 направлений, пассажиропоток превысил 1 миллион человек в год. Однако "Авианова" так и не стала прибыльной авиакомпанией. Позже о своем желании выйти на рынок низкобюджетных перевозок заявили "Трансаэро" и "Аэрофлот".