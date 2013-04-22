Реализация имущества в Москве будет проходить на единой площадке

Единой торговой площадкой для реализации городского имущества стал департамент по конкурентной политике Москвы.

"В целях оптимизации процесса распоряжения городским имуществом правительством Москвы принято решение отказаться от посредников и реализовывать городскую собственность самостоятельно. Теперь все аукционы будут проходить на площадке тендерного комитета", – сообщила начальник управления подготовки торгов департамента городского имущества Елена Спесивцева.

Теперь в тендерный комитет следует обращаться за получением городского помещения в аренду или собственность, заключением концессионных соглашений, а также для того чтобы отреставрировать памятник архитектуры и в дальнейшем получить его в долгосрочную аренду на 49 лет за 1 рубль за 1 квадратный метр.

Анонсирование ближайших имущественных аукционов осуществляется на официальном сайте торгов.